Track Record Formule 1 | Ferrari ziet zichzelf als torenhoge favoriet op thuiscircuit

De Grand Prix van Emilia-Romagna is één van de races die Max Verstappen vorig jaar won. Geeft zijn fans dat vertrouwen?

Op een regenachtig circuit in Imola won Verstappen vorig jaar inderdaad deze race. Hij vocht er mooie duels uit met Lewis Hamilton en won uiteindelijk met een groot verschil. Zowel het circuit als de omstandigheden waren vorig jaar gunstig voor de uiteindelijke wereldkampioen. De Red Bull kon in 2021 vooral haar slag slaan in bochtige circuits, waar Mercedes op de rechte stukken sneller was. Maar na drie races in het huidige kampioenschap is het gevoel dat Verstappen het nu juist aflegt in de bochten. De Ferrari is op dat gebied beter en dat is ook de reden waarom WK-leider Charles Leclerc twee weken geleden in Australië al vanaf het begin van het raceweekend daar uitsprak vooral uit te kijken naar de race in Italië. Bij Ferrari denken ze Red Bull op hun thuiscircuit dus te kunnen verslaan.