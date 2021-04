Track record Formule 1 | Terug naar potentiële mijnenveld in Portugal

Door Arjan Schouten



Portugal, dat was toch glijden, vorig jaar?

Zeker. Lyrisch waren alle coureurs afgelopen oktober, voorafgaand aan de afspraak op het nieuwe decor. Formule 1 was er nog nooit geweest en op papier beloofde de Grand Prix op Portugees asfalt bijzonder veel. Het 4,5 kilometer lange rondje in de Algarve heeft veel weg van een golvend achtbaanritje. Wat hoogteverschil, blinde bochten, snel en ook vrij technisch, met ook nog eens grindbakken langs het asfalt. In de praktijk bleek het er vooral glad. Extreem glad. Op het hagelnieuwe asfalt werd wat gespind en gegleden.

,,Het is niet heel erg genieten, het is als racen op ijs’’, vertelde Max Verstappen na de kwalificatie, die net als iedereen met veel vraagtekens de race startte. Het maakte de GP van Portugal, waarin het ook nog eens miezerde, tot een potentieel mijnenveld. Nu zou het beter moeten zijn, qua asfalt. En onbekend is Portimao niet meer. ,,Maar voor iedereen is het nog steeds wel een vrij nieuw circuit, waar we allemaal nog steeds veel moeten leren’’, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Gaan we Nederlandse racegeschiedenis meemaken, zondag?



Volledig scherm Grand Prix van Portugal op circuit in Portimao. © ANP Dat zou zomaar kunnen, als Verstappen het in Portugal beter doet dan Lewis Hamilton. Dan komt er voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 een Nederlander aan de leiding van het wereldkampioenschap. Een unicum. Alle seinen staan op groen, na zijn zege op Imola, van twee weken terug. En ook drie weken eerder in Bahrein had Red Bull Racing al de rappere wagen, concludeerde iedereen. Beide coureurs staan op één zege, na twee afspraken. Vorig jaar won Hamilton in Portugal, Verstappen werd derde. Maar dat gat van toen lijkt gedicht.

,,We haalden er vorig jaar al het podium en ik denk dat we nu een nóg betere auto hebben’’, aldus Verstappen. ,,Ik kijk er naar uit om alles uit het weekend te halen. Elk raceweekend voelt tot dusver dat er een kans is om te winnen, dus dat zorgt voor een compleet andere mindset. Makkelijk zal het niet worden, maar ik ga er alles aan doen om in dit gevecht te blijven.”

Moeten we met nog meer mensen rekening houden?

Volgens Toto Wolff wel. Mercedes kijkt niet alleen naar Red Bull, maar houdt ook McLaren en Ferrari in de gaten. ,,Die gaan zeker meedoen in Portugal’’, verwacht Wolff. Lando Norris haalde in Imola al het podium en ziet dat zelf als een bemoedigend teken. ,,Een nieuw bewijs van onze progressie’’, aldus de jonge Brit die zin heeft in de trip naar de Algarve. ,,Portugal voegde vorig jaar veel toe aan de kalender. Iedereen had daar vorig seizoen bijzonder veel moeite met het vinden van grip, dus ik heb er wel zin in.’’