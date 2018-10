Trainer Benfica na nederlaag: dit is eigenlijk oneerlijk

Benfica is in drie wedstrijden al vier punten achterop geraakt op Ajax en Bayern München. Over twee weken wacht een thuiswedstrijd tegen Ajax. Als die weer verloren gaat dan is het elftal van trainer Erik ten Hag al zeker van een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. ,,We hadden er graag beter voor gestaan", zei Vitória. ,,Maar we zijn nog niet kansloos. Hopelijk zit het ons over twee weken wel een beetje mee en krijgen we wat we verdienen."