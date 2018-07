Trainer Sturm Graz: Het was David tegen Goliath

Trainer Heiko Vogel geeft weinig meer voor de kansen van Sturm Graz volgende week in de thuiswedstrijd tegen Ajax in de tweede voorronde van de Champions League. ,,Het was al lastig, maar nu is het bijna onmogelijk voor ons om verder te komen", zei hij na de nederlaag van 2-0.