Trainer Verbeek weg bij Adelaide United

Zwolse Van der Breggen lang aan kop in gemêleerd veld In Het Wiel Zwift Race: ‘Viel me niet tegen’

29 april Een peloton meer dan 30 renners reed vanavond mee bij de In Het Wiel Zwift Race. De Zuid-Afrikaanse mountainbiker Alan Hatherly won, maar dat was bijzaak. Het was vooral een unieke race met mannen, vrouwen, wegrenners, baanrenners , mountainbikers, wereldkampioenen en talenten tegen elkaar.