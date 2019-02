Traint Eelco Sintnicolaas zijn eigen concurrent voor de Olympische Spelen? ‘Hij is goed, maar ik blijf hem nog wel even voor’

Twee weken lang loopt een 20-jarige Japans meerkamptalent in het kielzog van Sintnicolaas mee tijdens een trainingsstage in Zweden. ,,Concurrent voor Tokio? Nou ja, hij maakt wel onderdeel uit van het Osaka Dream Project in Japan. Daar worden vier atleten volledig ondersteund richting de spelen in 2020. Maar ik ga er vanuit dat ik hem nog wel twee jaar voor blijf hoor, anders heb ik mijn werk wel heel goed gedaan, haha.’’

Stockholm

‘Hij’ is Yuma Marayuma, de Japanse atleet die bij Sintnicolaas uitkwam via Global Management Bureau in Nijmegen. ,,Dat was wel verrassend. Die gasten mochten zelf kiezen bij welke buitenlandse atleet ze een kijkje in de keuken wilden nemen. Yuma vroeg naar mij. Of hij mee kon trainen, leren van mij. En of ik hem wilde coachen bij zijn trainingen. Dat vond ik wel interessant, maar dan moest hij wel twee weken mee naar Zweden, want ik had al een trainingsperiode in Stockholm belegd, omdat het niet verstandig was om aan het NK meerkamp in Apeldoorn deel te nemen.’’ Daar woont Sintnicolaas’ vriendin Elin Westerlund, een Zweedse hordeloopster. ,,Ik pendel heel veel tussen Apeldoorn en Stockholm, ook daar heb ik alle faciliteiten tot mijn beschikking voor een goede training. Yuma is heel gedreven en een echt groot talent. Hoe hij beweegt, hoe hij er alles voor over heeft. Dat is heel mooi om te zien. Hij is hier twee weken, met een tolk en een masseur. Zaterdag gaan ze terug naar Japan.’’

Geen NK meerkamp voor Sintnicolaas afgelopen weekend in zijn woonplaats Apeldoorn. ,,Het had misschien wel gekund, maar het kwam eigenlijk te vroeg in mijn voorbereiding. Ik wil rustig opbouwen om in mei in Götzis goed te kunnen zijn.’’

Herstel

Sintnicolaas werd in augustus vorig jaar geopereerd aan zijn rechterenkel, waar hij al lange tijd last van had. Het beperkte hem in zijn bewegingsvrijheid en leverde door compensatie ook andere spierblessures op. En nu, ruim een half jaar na de ingreep, voelt het weer goed. ,,Ik doe eigenlijk alles weer. Het springen doe ik tachtig procent met links en twintig procent zet ik af met mijn rechterbeen. Met verspringen wil ik kijken of ik naar links kan schakelen als afzetbeen in het outdoorseizoen en het hoogspringen toch weer terug naar rechts, mijn vertrouwde kant. Nu in de trainingen doe ik die twintig procent met rechts om die enkel weer belastbaar te maken en te kijken wat ik met links kan. Het trainen van die ‘verkeerde’ kant is juist goed, daar word ik sterker van. Ik ben lekker bezig.’’

De pijn is nagenoeg weg. ,,Soms met springen voel ik nog wat, maar voor mijn gevoel is dat meer door de inspanning dan dat het de oude irritatie is. Het is andere pijn dan voor de operatie. Die pijn is weg of in elk geval veel minder geworden. Al moet ik kijken hoe het met verspringen gaat als ik echt vol afzet, dat heb ik nog niet gedaan. Ik bouw het rustig op. Maar het voelt goed, zeker in vergelijking met voor de operatie. Daar ben ik heel tevreden over.’’

Wedstrijd

In Stockholm deed hij mee aan wedstrijd. We zouden met Yuma eigenlijk gewoon gaan kijken, maar de organisatie vroeg ons of we niet mee wilden doen. Leek me zeker voor Yuma leuk, maar ook voor mezelf. Ze vroegen of hij mee wilde doen aan de 60 meter, maar dat heb ik afgeraden. Dat was toch anders dan dat we de afgelopen week hadden getraind en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een gescheurde hamstring of zo. Dus hebben we voor poolstok gekozen. Dat konden we gewoon doen. We konden de stokken gebruiken van een Zweedse clubgenoot van Elin en dat was prima. Niet de stokken waar ik gewend ben om mee te springen, maar we zagen het toch meer als een training. Maar het ging eigenlijk heel goed. Ik sprong 5.00 meter, dat was wel lekker en nuttig.

Hoe sta je er nu voor, wanneer ben je wedstrijdfit? Götzis is een mooie doelstelling, eind mei. Ik had eigenlijk de NK meerkamp in Apeldoorn mee kunnen doen afgelopen weekend, maar daar had ik niet zoveel aan gehad. Ik heb het idee dat ik alles had kunnen doen, maar het had toch een risico met zich meegebracht. Ik wilde ook niet te veel haasten. Ik richt me op eind mei, daar wil ik goed zijn en dan hoef ik me niet te haasten.’’

Götzis

Want Götzis is een van de meetpunten voor het WK later dit jaar en wellicht ook voor de Olympische Spelen in 2020. Want dat heeft Sintnicolaas nog steeds in zijn hoofd. ,,Die ambities heb ik nog steeds. In Götzis wil ik direct plaatsen voor het WK en de spelen. Ik denk dat de limiet 8200 punten wordt, al heb de eis nog niet gezien. Zoiets moet gescoord worden en dat moet haalbaar zijn. Al komen er nog meer kansen, vier weken later nog in Frankrijk. Maar in Götzis wil ik laten zien dat ik er nog steeds ben. Dat is belangrijk voor mezelf en voor mijn A-status.’’

Goed gevoel