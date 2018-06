Transfer Fekir omgeven door vraagtekens, Van der Vaart wil nog een seizoen door

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Onduidelijkheid over transfer Fekir

De mogelijke transfer van Nabil Fekir naar Liverpool is omgeven door vraagtekens. Verwacht werd dat de Franse spelmaker gisteren, vlak voor het vertrek met de nationale ploeg naar Rusland, de miljoenendeal zou afronden, maar fans en media wachtten tevergeefs op witte rook uit Liverpool. De Liverpool Echo vermoedt dat er iets mis is gegaan bij de medische keuring - knieklachten zouden voorlopig een streep door de overgang hebben gezet.



Noel Le Graet, voorzitter van de Franse voetbalbond, verwacht dat de transfer binnenkort toch rondkomt. ,,Ik heb vanochtend met hem gesproken en zijn focus ligt op Frankrijk. Nabil was positief over de ontmoeting in Liverpool. Een grote transfer heeft altijd tijd nodig, dat is onderdeel van het spel."



De transfer van Fekir (24) levert Olympique Lyon naar verwachting ruim 60 miljoen euro op. Hij zou daarmee na Virgil van Dijk de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Liverpool worden.

Volledig scherm Nabil Fekir (l). © REUTERS

Bayern wil 200 miljoen euro voor Lewandowski

Volgens Bild heeft Manchester United nadrukkelijk interesse in Robert Lewandowski, die momenteel onder contract staat bij Bayern München. De Rekordmeister zou naar verluid rond de 200 miljoen euro voor de Poolse goalgetter willen vangen.

Ook Manchester United, Chelsea en Paris Saint-Germain zouden azen op Lewandowski, terwijl de Pool zelf uit is op een overstap naar Real Madrid.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Getty Images

Arsenal is rond met Sokratis

Volgens de Daily Mirror is de transfer van de Sokratis naar Arsenal rond. De Griekse international verlaat Borussia Dortmund, dat rond de 18 miljoen euro ontvangt voor de 30-jarige verdediger.

Eerder versterkte Arsenal zich al met Stephan Lichtsteiner, die overkomt van Juventus.

Premier League wenkt voor Cillessen

Naast Napoli hengelen ook verschillende clubs uit de Premier League naar de diensten van Jasper Cillessen, zo weet Mundo Deportivo. Barcelona is niet van plan om Cillessen van de hand te doen, mits er een goed bod komt voor Oranje-doelman. De 29-jarige Cillessen heeft een afkoopclausule van 60 miljoen euro. Bij een bod dat in de buurt komt wil de Blaugrana een overstap bespreekbaar maken. Onder meer Liverpool, Arsenal en Chelsea zouden de keeper op de radar hebben.

De Nederlander verruilde in 2016 Ajax voor de Catalanen, waar hij in de schaduw staat van Marc-André ter Stegen.

Volledig scherm © EPA/Alejandro Garcia

Van der Vaart nog niet klaar

Rafael van der Vaart wil nog een seizoen voetballen. ,,Ik heb nog wel een jaar in de tank", vertelt hij aan het Duitse Bild. ,,Ik ben nog gek op de bal. Het is alleen nog niet duidelijk waar ik ga spelen."



Van der Vaart werd afgelopen seizoen kampioen met het Deense FC Midtjylland, dat zijn contract niet wilde verlengen De 35-jarige middenvelder leverde ook maar een klein bijdrage aan de titel. Verder dan twee korte invalbeurten kwam hij niet. ,,Ik heb bijna alle trainingen gevolg", vertelt Van der Vaart. ,,Maar in de wedstrijden hadden ze me kennelijk niet nodig."



Van der Vaart zou na zijn actieve loopbaan graag aan de slag gaan bij Hamburger SV. ,,Die club zit diep in mijn hart. Ik heb veel te danken aan HSV", zegt de voetballer die tijdens het WK actief is als analist bij de NOS.

Volledig scherm Van der Vaart ziet af op de bank bij FC Midtjylland. © FrontzoneSport via Getty Images

Talisca verkiest China boven United

De Premier League leek de volgende bestemming te worden van Anderson Talisca, maar de keuze van de 24-jarige Braziliaan is gevallen op China. Guangzhou Evergrande is de komende zes maanden verzekerd van de diensten van de gewilde middenvelder, die de afgelopen weken in verband werd gebracht met Liverpool en met name Manchester United. Talisca staat onder contract bij Benfica, maar werd de laatste twee seizoenen verhuurd aan Besiktas. Ook de deal met Guangzhou is een huurovereenkomst. Na de winter moet Talisca, die niet is opgeroepen voor het WK in Rusland, zich weer in Lissabon melden.

Rennes volgt Isimat-Mirin

Nicolas Isimat-Mirin (26) staat op de radar van het Franse Stade Rennes, de nummer vijf van afgelopen seizoen in de Ligue 1. De centrale verdediger is afgelopen jaar meerdere malen bekeken door scouts van de club. In de winterstop is er al geïnformeerd naar Isimat en ook daarna is er nogmaals informatie opgevraagd.



De laatste weken is het nog stil gebleven vanuit Rennes en PSV ontving ook geen bod. Isimat mag bij een voor PSV acceptabele prijs, naar schatting ongeveer zes miljoen euro, vertrekken uit Eindhoven. Lukt dat niet, dan moet zijn volgend jaar aflopende contract worden verlengd om de transferrechten veilig te stellen.

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin (l). © ANP Pro Shots

Angeliño, Dumfries en Arias

PSV heeft zelfs bij een vertrek van Isimat de zekerheid dat er vier centrale verdedigers onder contract staan: Daniel Schwaab, Nick Viergever, Armando Obispo en Derrick Luckassen. Viergever kan ook als linksback spelen, maar in principe is Jose Angeliño de beoogde eerste man voor die positie. Zoals het er nu naar uitziet, legt PSV hem komende week voor een bedrag van iets meer dan vijf miljoen euro vast. De verwachting is ook nog altijd dat Denzel Dumfries voor een bijna vergelijkbare prijs de overstap naar Eindhoven gaat maken. PSV en sc Heerenveen zijn het na weken nog steeds niet helemaal eens over enkele zaken, zoals het doorverkooppercentage. De onderhandelingen zijn dus nog steeds gaande en een transfer is dichtbij.



Een transfer van Santiago Arias lijkt voor 99 procent zeker, alleen heeft PSV nog steeds geen bieding van een club ontvangen. Arias kan naar Juventus, maar moet met de Italianen eerst tot een volledig akkoord komen. Hij kost tussen de 10 en 15 miljoen euro. Zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior onderhandelt namens de Colombiaan en kent uiteraard de vraagprijs van PSV.

Volledig scherm Arias (r) op het trainingskamp van Colombia. © EPA

Amerikaans avontuur Kashia

Guram Kashia heeft zijn droomtransfer binnen. De dertigjarige verdediger uit Georgië is na acht jaar trouwe dienst bij Vitesse op weg naar de Verenigde Staten. Daar gaat hij aan de slag bij San José Earthquakes in de MLS. Lees verder.

Volledig scherm Guram Kashia heeft gescoord tegen FC Utrecht. © Pro Shots

Promes plakt er een jaar aan vast bij VVV

Jerold Promes voetbalt ook het komende seizoen voor VVV-Venlo. De 34-jarige verdediger heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Promes droeg de afgelopen vijf seizoenen ook al het shirt van VVV. ,,Ik heb het prima naar mijn zin in Venlo, dus dat we er weer een jaartje aan vastplakken voelt prima”, reageerde de Amsterdammer op de clubsite.