Transfer Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain lijkt te klappen door blunder met documenten

Chelsea heeft Enzo Fernández toch nog binnen: uitgaven voor dit seizoen naar 610 miljoen euro

De onderhandelingen hebben ruim een maand geduurd, maar Chelsea heeft Enzo Fernández dan toch nog binnen. De 22-jarige middenvelder van wereldkampioen Argentinië komt voor 120 miljoen euro over van Benfica. Het nieuws werd pas bekendgemaakt nadat Deadline Day verstreken was, maar het papierwerk was op tijd afgerond.

1:28