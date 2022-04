Transfer Mees de Wit van PEC Zwolle naar AZ definitief afgerond: ‘Dit voelt heel lekker’

De overgang van PEC-speler Mees de Wit naar AZ is definitief afgerond. De laatste handtekeningen voor de overgang zijn dinsdagavond gezet. De 24-jarige linksback tekent voor vijf jaar. ,,Dit is een welverdiende transfer”, stelt technisch manager Mike Willems.

De Wit kwam afgelopen zomer transfervrij over van Sporting Portugal, waar hij in het tweede elftal speelde. In Zwolle wist De Wit zich snel in de basis te spelen. In 23 competitiewedstrijden kwam de creatieve vleugelspeler tot vier doelpunten.

Handhaving

,,Dit voelt heel lekker”, reageert een blije Mees de Wit op de transfer. ,,Ik zat er al op te wachten en deze week is het rond gekomen. AZ is een mooie club met mooie faciliteiten. Ze spelen geregeld in de top-4 en ook de manier van spelen bevalt mij. Ik zie mezelf hier wel spelen. Ik ben heel trots dat ik dit heb bereikt”, verklaart hij op de website van AZ.

Quote Dit is voor zowel de club als speler een goede stap Mike Willems, Technisch manager PEC Zwolle

De speler stelt PEC Zwolle dankbaar te zijn voor de kans die hij heeft gekregen. ,,Hier heb ik mijn debuut in de eredivisie gemaakt en heb ik me in een jaar tijd goed kunnen ontwikkelen. De overstap naar AZ zie ik als een beloning daarvoor, maar laat duidelijk zijn dat ik samen met mijn teamgenoten de komende weken maar één doel heb; handhaving. Mijn tijd in Zwolle wil en ga ik positief afsluiten, daar vertrouw ik op.”

Jammer

Technisch manager Mike Willems vindt het jammer dat PEC Zwolle De Wit al na een jaar kwijtraakt. ,,Alleen is dit voor zowel de club als speler een goede stap. Mees heeft zich in de Eredivisie bij ons laten gelden. Zijn plafond heeft hij daarbij nog niet bereikt en dit is dan ook een welverdiende transfer naar één van de best presterende clubs uit Nederland van de afgelopen jaren.”

Twee miljoen euro

PEC Zwolle ontvangt zo'n twee miljoen euro voor de speler, die nog een contract voor een jaar had met een optie voor nog een jaar.

Quote Mees kwam heel positief uit de scoutings­rap­por­ten Max Huiberts, AZ

,,We laten hem natuurlijk niet zomaar gaan, de financiële vergoeding die tegenover deze transfer staat past in onze ogen bij de waarde die hij op dit moment vertegenwoordigt. Deze overgang toont eens te meer aan dat wij als PEC Zwolle een platform bieden waarop talentvolle spelers zich verder kunnen ontwikkelen en laten zien”, verklaart Willems.

Huiberts

Zwollenaar Max Huiberts, Directeur Voetbalzaken bij AZ, is blij met de komst van De Wit. ,,Mees kwam heel positief uit de scoutingsrapporten. Zodoende zijn we bij hem terechtgekomen.”

Naast AZ waren er ook andere club geïnteresseerd in Mees de Wit. Huiberts: ,,Gedurende de periode van het vastleggen van Mees hebben we gemerkt dat een aantal clubs zich ook heeft gemeld bij zijn management. Vanaf dag één heeft hij heel duidelijk aangegeven dat hij voor AZ kiest. Dat dit de stap is die hij wil maken.”