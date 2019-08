Transfer Til naar Spartak bijna rond, Roda JC huurt Chelsea-spits

TransferTalkDe transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Overgang Til naar Spartak Moskou in afrondende fase

De transfer van AZ-aanvoerder Guus Til naar de Russische topclub is, op een paar details na, rond. Hoeveel Spartak Moskou exact betaalt voor de 21-jarige middenvelder is niet bevestigd, maar het bedrag kan tussen de 18 en 20 miljoen euro uitkomen. Duidelijk is dus dat de Alkmaarders opnieuw een financiële klapper maken. Vorige zomer incasseerde AZ twee fikse bedragen die gemoeid waren met de transfers van Alireza Jahanbakhsh (Brighton and Hove Albion) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Spartak richtte eerste zijn pijlen op PSV’er Gastón Pereiro. De Uruguayaan zag een overstap naar de Russische hoofdstad echter niet zitten. Til staat wél open voor een avontuur bij Spartak. Hij speelde tweeënhalf jaar in het eerste elftal bij AZ.

Volledig scherm Guus Til na de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen BK Häcken. © BSR Agency

Roda JC versterkt aanval met Iké Ugbo

Voetbalminnend Kerkrade mag zich dit seizoen verheugen op de hoogstandjes van heuse Chelsea-spits. Roda JC huurt de 20-jarige Iké Ugbo van de Londense topclub. Toegegeven: hij speelde nooit in het eerste van Chelsea. Ugbo maakte als huurling minuten in het shirt van Barnsley, MK Dons en Scunthorpe United. De Engelsman gaat met rugnummer 9 spelen bij Roda.

Einde van een tijdperk

Na ruim zeven seizoenen, met daarin 286 officiële duels, komt er een einde aan het tijdperk van Lasse Schöne bij Ajax. De 33-jarige Deense middenvelder vertrekt naar het Italiaanse Genoa, waar hij een contract voor twee jaar zal tekenen, met een optie voor nog een seizoen. Momenteel zijn de besprekingen over de laatste details in een afrondende fase. Lees verder.

Volledig scherm Lasse Schöne. © BSR Agency

Nainggolan wil bij Cagliari ongelijk Inter bewijzen

Radja Nainggolan keert terug bij Cagliari, zo weet Sky Italia. De Belgische international speelde pas een jaar bij Internazionale, maar wordt door die club nu uitgeleend. ,,Ik ben blij met deze oplossing, maar ik wil ook aantonen dat Inter zich vergist”, zei Nainggolan, die bij Cagliari doorbrak en daarna vier jaar voor AS Roma voetbalde. Hoewel hij in Milaan 36 wedstrijden speelde waarin hij zeven keer scoorde, was er voor hem geen plaats meer in het team van de nieuwe trainer Antonio Conte.



,,Ik ben niet ongelukkig, dit is een bewuste keuze”, zei de Belg wiens contract in Milaan nog twee jaar doorloopt. ,,Ik sluit niet uit dat ik er terugkeer.” Een verhuizing naar Sardinië komt Nainggolan ook vanwege trieste privé-omstandigheden goed uit. Zijn vrouw Claudia komt uit Cagliari. Ze heeft kanker en kan zo dicht bij haar familie zijn.

Volledig scherm Radja Nainggolan kijkt verveeld toe vanuit de dug-out. © Getty Images

Brighton tast diep in de buidel voor ‘Webby’

Adam ‘Webby’ Webster is één van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van Brighton & Hove Albion. De verdediger werd vanochtend officieel gepresenteerd via de clubkanalen. Webster (24) komt over van Championship-club Bristol City, dat volgens Sky Sports een kleine 22 miljoen euro voor hem ontvangt. Een clubrecord is dat niet; Alireza Jahanbakhsh kwam vorig jaar zomer voor zo'n 25 miljoen euro over van AZ. Een gelukkig huwelijk is dat vooralsnog niet gebleken. In 19 competitieduels kwam de Iraniër nog geen enkele keer tot scoren.

Voormalig Groningen-spits van Palace naar Turkije

Alexander Sørloth (23) kwam als spits van FC Groningen niet verder dan 5 goals in 38 eredivisieduels, maar verdiende via een omweg in de Deense competitie toch een toptransfer naar de Premier League. Bij Crystal Palace mocht de lange Noor 16 keer zonder succes invallen. Hij werd vorig jaar verhuurd aan Gent en is volgens Sky Sports en Turkse media momenteel in Turkije om een transfer naar Trabzonspor af te ronden. Palace heeft nog tot donderdag om een vervanger te strikken - daarna sluit de transfermarkt in Engeland.

Volledig scherm Alexander Sørloth baalt van een gemiste kans voor Gent. © BELGA

Mbappé: Neymar wil bij PSG blijven

Om 13.30 uur wordt er vanmiddag afgetrapt in het Chinese Shenzhen voor, jawel, de Franse supercup tussen Paris Saint-Germain en Stade Rennes. In aanloop naar dat duel ging het op de persconferentie vooral over de Braziliaan Neymar en de vraag of hij nou wel of niet blijft. Kylian Mbappé zag de vraag ook al aankomen, lachte hij. ,,Ik denk dat de hele wereld weet wat zijn situatie is. Hij is aan het revalideren en traint weer wat mee. We weten allemaal hoe goed hij is en wat het zou betekenen als hij zou vertrekken, dus ik wil niet dat hij weggaat. Daarover heb ik met hem gesproken. Ik wil dat hij blijft, en dat wil hij zelf ook.” Neymar wordt deze zomer in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar ook Real Madrid wordt vaak genoemd. Neymar, die momenteel herstelt van een enkelblessure, staat nog tot medio 2022 onder contract in Parijs.

Volledig scherm Neymar en Mpabbé dollen op de training. © AFP

PSV laat Bergwijn alleen voor hoofdprijs gaan

Steven Bergwijn had al de overstap van PSV naar Sevilla FC al kunnen maken, maar PSV is niet van plan de aanvaller voor een zachte prijs te laten gaan. Directeur Toon Gerbrands, technisch manager John de Jong en trainer Mark van Bommel van PSV zijn het erover eens dat Bergwijn een forse waarde vertegenwoordigt en willen de hoofdprijs bij interesse.



Het Spaanse Sevilla heeft 25 miljoen euro over voor de aanvaller, bevestigen meerdere bronnen aan het Eindhovens Dagblad. Trainer Mark van Bommel gaf gisteravond tijdens zijn persconferentie voor het duel met FC Twente desgevraagd aan dat dat niet genoeg is om Bergwijn over te nemen, zonder in te gaan op de vraag of er nu wel of geen officieel bod van de Spanjaarden ligt.



De verwachting is dat Sevilla nog terug in de markt komt voor Bergwijn en met meer dan 25 miljoen euro op de proppen komt. Een paar weken geleden was er al de verwachting dat de Spanjaarden maximaal 30 tot 32 miljoen euro willen betalen voor hem.

Volledig scherm Steven Bergwijn kon tegen Basel het verschil niet maken. © BSR Agency

Ajax in spagaat over Van de Beek

Real Madrid aast op Donny van de Beek. De Spaanse topclub lukt het niet om Paul Pogba over te nemen van Manchester United en ziet in de 22-jarige middenvelder, die vanavond met Ajax tegen Vitesse speelt, het ideale alternatief. Lees verder (Premium).

Volledig scherm Donny van de Beek vorig seizoen in actie tegen Real Madrid. © BSR/SOCCRATES

Droomtransfer Palacios op de tocht

Diego Palacios (20) maakte vorig seizoen bij Willem II een prima indruk en ook op het WK onder-20 speelde de linksback zich in de kijker. Ecuador reikte tot de halve finale met Palacios als één van de drijvende krachten. Volgens Spaanse media is de verdediger dicht bij een vertrek naar Barcelona, maar daar lijkt de voorzitter van zijn club AS Aucas nu een stokje voor te steken. Mundo Deportivo meldt dat de bestuurder meer geld eist van Barça omdat er in de tussentijd een beter bod op Palacios binnen zou zijn gekomen. Palacios zou, als het nog tot een transfer komt, bij Barcelona B aansluiten.

Volledig scherm Diego Palacios aan de bal namens Willem II. © BSR/Soccrates

PSV en Lozano wachten nog steeds op bod Napoli

Hirving Lozano staat al maanden in de belangstelling van SSC Napoli, maar nog steeds is er geen sprake van een officieel bod op de 24-jarige aanvaller van PSV. De Eindhovenaren zijn op de hoogte van de interesse en Napoli heeft al meermalen contact opgenomen, maar het wachten is nog altijd op het moment dat de club uit de Serie A dan eindelijk doorpakt.



Italiaanse media spreken over een doorbraak en een akkoord tussen de clubs, maar daarvan is volgens bronnen binnen PSV zeker geen sprake. De verklaringen van het bestuur van de Italiaanse club in media-berichten zijn de afgelopen maanden verre van consistent geweest. Lozano mag weg als de knip wordt getrokken en PSV is tevreden als het veertig miljoen euro kan bijschrijven.



Achter de schermen is zaakwaarnemer Mino Raiola bezig om een deal voor Lozano te realiseren. Hij moet niet alleen een akkoord tussen de clubs zien te bewerkstelligen, maar ook een persoonlijk akkoord tussen Napoli en Lozano. Daarbij zijn bijvoorbeeld de portretrechten van Lozano een heikel punt. Op de achtergrond is ook Valencia misschien een kandidaat om Lozano in de toekomst over te nemen, maar bij de Spaanse clubs is het momenteel intern zeer onrustig.



Lozano zit vanavond gewoon bij de selectie van PSV voor het duel met FC Twente.

Volledig scherm Hirving Lozano. © BSR Agency