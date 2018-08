Transferdeadlineday in Engeland, Milan aast op Bakayoko, Gerrard wil Solanke

Het is transferdeadlineday! In Engeland sluit om 18.00 uur vandaag de transfermarkt. Italië gaat nog door tot 17 augustus en de rest van Europa kan tot 31 augustus handelen. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Steven Gerrard shopt bij oude club

Steven Gerrard is tegenwoordig coach bij de Rangers en heeft zijn oog laten vallen op een speler van zijn grote liefde Liverpool. Dominic Solanke, voormalig speler van Vitesse, zou de overstap naar Glasgow moeten maken. De 20-jarige Engelsman komt niet in de plannen van Jurgen Klopp voor en zou op huurbasis mogen vertrekken. Dat meldt The Sun.

Volledig scherm ANN ARBOR, MI - JULY 28: Dominic Solanke of Liverpool during the International Champions Cup 2018 match between Manchester Untied and Liverpool at Michigan Stadium on July 28, 2018 in Ann Arbor, Michigan. (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images) © Getty Images

Everton wil Andre Gomes

Everton wil zich vlak voor de transferdeadline nog gaan versterken met Barcelona-speler Andre Gomes. De middenvelder wordt al langere tijd gelinkt aan Engelse clubs, maar volgens Sport heeft Marcel Brands de beste papieren bij Everton. Ook Valencia zou Gomes terug willen halen naar de club waar hij tussen 2014 en 2016 al actief was.

Volledig scherm Andre Gomes. © Getty Images

Bakayoko op weg naar AC Milan

Tiemoue Bakayoko gaat volgens Corriere dello Sport de overstap maken van Chelsea naar AC Milan. De Franse middenvelder kwam vorig jaar voor 45 miljoen euro over van AS Monaco, maar volgens het Italiaanse medium heeft de nieuwe Chelsea-coach Maurizio Sarri de krachtpatser niet nodig in zijn team.

Volledig scherm Tiemoue Bakayoko. © Getty Images

Chelsea presenteert Kepa

Voor wie gisteren al bijtijds op bed lag: Chelsea heeft van Kepa Arrizabal officieel de duurste keeper ooit gemaakt. De club uit Londen betaalt 80 miljoen euro voor de doelman van Athletic Bilbao. Daarmee lost de 23-jarige Spaanse doelman Alisson af, die vorige maand voor 60 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool vertrok.



Vrijwel gelijktijdig maakten Chelsea en Real Madrid officieel bekend dat Thibaut Courtois naar Madrid verkast. Er wordt zo'n 40 miljoen euro naar Chelsea overgemaakt voor de 26-jarige Belgische doelman.

Transferdeadlineday