Transferkampioen Benfica: ook Ajax komt niet in de buurt van deze krankzinnige verkoopcijfers

Voor aanvang van het huidige seizoen kreeg Benfica al 80 miljoen euro overgemaakt van Liverpool voor de diensten van spits Darwin Núñez en deze winter is het weer raak. Vanuit Londen wordt er door Chelsea 121 miljoen euro (in delen) overgemaakt voor de Argentijnse middenvelder Enzo Fernández. Of coach Roger Schmidt er blij mee is, is de vraag, maar op de financiële afdeling van het Estádio da Luz loopt men wéér de polonaise.

De cijfers die op de financiële afdeling van Benfica worden genoteerd zijn al jaren indrukwekkend. Door de transfer van Fernández naar Chelsea heeft Benfica dit seizoen liefst 262,3 miljoen euro ontvangen voor verkochte spelers. Voor Núñez en Fernández kreeg de club uit Lissabon dus al 201 miljoen euro. Verder werden onder anderen Roman Yaremchuk (16 miljoen euro naar Club Brugge) en Éverton (14 miljoen euro naar Flamengo) voor mooie bedragen verkocht. De enige club die dit seizoen ook meer dan 200 miljoen euro ontving aan de verkoop van spelers was Ajax (216,22 miljoen euro).

Kijken we verder dan alleen dit seizoen? Dan zien we dat Benfica in slechts zeven seizoenen tijd meer dan een miljard aan transferinkomsten ontving. Ook AS Monaco en Juventus kregen dat in die tijdspanne voor elkaar, zoals te zien is in onderstaande tabel.

In bovenstaande tabel is te zien dat ook het kooplustige Chelsea, dat deze winter dus zaken deed met Benfica, een mooi bedrag aan verkochte spelers kreeg. Interessanter is het dan ook om te kijken naar het transfersaldo. Trekken we de transferuitgaven af van de transferinkomsten, dan zijn The Blues namelijk in geen velden of wegen te bekennen. Benfica daarentegen prijkt ook in dat lijstje fier bovenaan. Sterker nog: er komt geen enkele club ook maar enigszins in de buurt van de cijfers van het Portugese handelshuis. Na Benfica, met een positieve transferbalans van 629,01 miljoen euro, volgt Ajax op plek twee met een positieve balans van ‘slechts’ 393,52 miljoen euro. Dat is liefst 235,49 miljoen euro (!) minder dan Benfica.

Fernández is overigens niet de duurste verkochte speler in de historie van Benfica. João Félix vertrok in het seizoen 2019/2020 voor nog ietsje meer naar Atlético Madrid terwijl spelers zoals Ángel Di María (voor 33 miljoen euro naar Real Madrid), Fábio Coentrão (voor 30 miljoen euro naar Real Madrid), Nemanja Matic (voor 25 miljoen euro naar Chelsea) en David Luiz (voor 25 miljoen euro naar Chelsea) niet eens in de top tien van de recordverkopen van de Portugese recordkampioen te vinden zijn.

Nadeel van de verkooplust van Benfica: de ploeg werd in de afgelopen vijf seizoenen slechts één keer kampioen. Dit seizoen hoopt voormalig PSV-coach Schmidt de 38ste landstitel te bezorgen aan het rode deel van Lissabon te brengen. Met vijftig punten uit de eerste negentien wedstrijden loopt Benfica op koers. SC Braga volgt op plek twee met tien punten (en twee wedstrijden) minder.

