Transferklap in plaats van transferkoorts: ‘Niet doemdenken, maar dit zal invloed hebben’

,,Het zou best kunnen”, zo reageert Kees Ploegsma senior weinig verrast. Hij is misschien wel de meest ervaren rot in de wereld van spelersagenten. Het voormalige voetbalgezicht van PSV ziet dat clubs momenteel in de knel komen en noemt de onzekerheid fnuikend. ,,Er moet weer ergens een paaltje gezet worden en perspectief zijn, maar dat kan bijna niet. Clubs hebben nu geen idee wat business club-leden, andere sponsors en seizoenkaarthouders gaan doen en ook de tv-rechten worden misschien lager. Iedereen zwaait nu met zijn handen in de lucht, we weten gewoon te weinig. Het is ook een internationaal probleem, in die zin dat een bond het niet even alleen kan beslissen.”



De getallen die CIES noemt, lijken een slag in de lucht. ,,Dat de markt een flinke tik kan krijgen, kan iedereen met gezond verstand bedenken”, zegt spelersmakelaar Jan de Visser van Juzzt Football. ,,Hoe erg het wordt? Je kunt erover speculeren, maar dat heeft weinig zin. Waar in de sport hangt op dit moment geen donkere wolk boven? Het voetbal ligt stil en clubs verkeren in onzekerheid over de begroting voor komend seizoen.” Oud AZ-, SC Heerenveen- en Feyenoord-speler De Visser werkt bij Juzzt Football onder anderen samen met Rodger Linse, een van de bekendste zaakwaarnemers van Nederland. ,,Clubs tasten net als heel veel andere branches in het duister. Het gaat niet eens zozeer om de komende maanden, maar veel meer om de continuïteit daarna.”