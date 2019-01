Transferomzet in 2018 naar ruim 6 miljard euro

Nederland­se orthopeed: ‘Zou Murray deze heup nooit hebben aangeraden’

15:36 Het type nieuwe heup dat tennisser Andy Murray maandag liet plaatsen, is in Nederland en veel andere landen verboden. De kans op ernstige complicaties is aanzienlijk en ook is deze metalen prothese niet geschikt voor het beoefenen van topsport. Dat zegt René ten Broeke, orthopedisch chirurg en voorzitter van de Dutch Hip Society, de werkgroep van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.