Transfersoap ten einde: Bayern München heeft droomspits binnen en presenteert Harry Kane

Op vrijdag wilde de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg het vliegtuig pakken voor zijn medische keuring, maar onderweg naar het vliegveld moest hij rechtsomkeert maken, want de club had hem geen toestemming verleend om naar München te vliegen. Later in de middag kon Kane alsnog instappen. Hij landde rond zeven uur in de avond in de Duitse stad.



Na middernacht rondde hij zijn medische keuring af en een uur later ondertekende hij dan eindelijk zijn contract, dat hem tot medio 2027 aan Bayern bindt. Zo komt er een einde aan het tijdperk Kane bij Spurs, waar hij liefst negentien seizoenen voetbalde. Zijn contract in Londen liep door tot medio 2024.



,,Ik ben erg blij om nu deel uit te maken van Bayern”, aldus Kane. ,,Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en ik heb altijd gezegd dat ik me tijdens mijn carrière wil bewijzen op het hoogste niveau. Deze club kenmerkt zich door zijn winnaarsmentaliteit. Het voelt erg goed om hier te zijn.”