TransferTalk | Clement op weg van Club Brugge naar AS Monaco, Celtic haalt drie Japanners

video Emotionele ontmoeting tussen olympisch kampioen Niek Kimmann en de man waar hij tegenaan botste in Tokio

De klap was hard op 26 juli, daags voor de olympische BMX-wedstrijden in Tokio toen Niek Kimmann (25) tijdens een training hard tegen een plotseling overstekende baanofficial botste op de BMX-baan. De schrik wellicht nog groter. Kimmann pakte een paar dagen later - met een scheurtje in zijn knie - alsnog olympisch goud. De official lag gewond in het ziekenhuis. Begin deze maand ontmoetten de twee elkaar in Amerika.

30 december