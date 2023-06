TransferTalk | FC Groningen haalt sensatie uit Schotland, Kluivert ‘key target’ voor Bournemouth

PS­G-doel­man Sergio Rico ontwaakt uit coma na val van paard: ‘We zetten kleine stappen vooruit’

Goed nieuws uit Spanje: doelman Sergio Rico is na drie weken ontwaakt uit zijn coma. De Spaanse doelman werd eind mei opgenomen in het ziekenhuis nadat hij van een paard was afgevallen in zijn geboorteland. Het gaat inmiddels beter met Rico.