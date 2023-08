TransferTalk | Hartman gaat verlengen bij Feyenoord, Schmidt huurt opnieuw Guedes van Wolves

NAC laat Jort van der Sande transfervrij gaan

ADO Den Haag heeft in Jort van der Sande een nieuwe aanvaller gevonden. De 27-jarige spits komt transfervrij over van NAC en tekent voor drie seizoen in de Hofstad. ,,Jort is een ervaren Keuken Kampioen Divisie-speler met scorend vermogen. Dat wijzen zijn statistieken uit. We wilden de selectie aanvallend versterken, dat is met de komst van Jort gelukt”, aldus technisch directeur Joris Mathijsen.