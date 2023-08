TransferTalk | Liverpool presenteert Japanner, Chadli definitief naar Westerlo

Aderlating voor PSV: Noa Lang ontbreekt tegen Vitesse en is vraagteken voor clash met Rangers

Noa Lang is komend weekend niet inzetbaar voor PSV. De recordaankoop, die in zijn eerste weken in Eindhovense dienst juist veel indruk maakte, heeft nog te veel last van een lichte blessure. Daardoor is ook zijn meespelen tegen Rangers in de play-offs voor de Champions League onzeker.