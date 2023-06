TransferTalk | Ook Kanté zwicht voor Saoedische miljoenen, Kluivert ‘key target’ voor Bournemouth

Maarten van der Weijden staakt elfsteden­tri­at­lon tijdelijk om slecht weer

Maarten van der Weijden is dinsdagavond het water uitgegaan vanwege het slechte weer. Hij is bezig met zijn elfstedentriatlon om geld op te halen voor kankeronderzoek. De olympisch kampioen zwom op dat moment in de plaats Ried (Friesland), bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving in de Leeuwarder Courant.