TransferTalk | Spurs en Chelsea azen op Ansu Fati, Nicolás Tagliafico herenigd met Ten Hag?

Volendam en Schalke 04 zijn eruit: Murkin naar Duitsland

De 24-jarige Murkin was het afgelopen seizoen de vaste linksback van Volendam en was daarin goed voor vijf assists. Murkin is op dit moment in Duitsland om de transfer af te ronden. Of Volendam na Murkin vanavond nog een basisspeler verliest is de vraag. Dan staat de tweede arbitragezaak van Eiting tegen de club op het programma. Eiting zou graag een transfer maken naar FC Twente maar de club en speler betwisten de inhoud van zijn contract.