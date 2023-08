TransferTalk | Vader Neymar geeft belangrijke update, Iniesta op weg naar VAE, Inter haalt vervanger Onana

De ultieme WK-revanche van Mathieu van der Poel: na hongerklop, hernia én nacht in cel volgt regenboog­trui

Mathieu van der Poel heeft een jaar na zijn bizarre slapeloze nacht in Australië zijn wereldtitel op de weg te pakken. Het was de ultieme revanche voor de Nederlander. Op de treiterende tienermeisjes, maar ook op de hongerklop in Yorkshire en zijn hernia.