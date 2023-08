TransferTalk | Venema vertrekt naar Frankrijk, Krul keert terug in Premier League

reportage Jordan Stolz voelt zich thuis bij AH-Zaanlander: ‘In de VS maakten mijn drie wereldti­tels niet veel los’

Het is voor iedereen nog even wennen, maar in het oerhollandse schaatsteam Albert Heijn Zaanlander loopt nu ook de Amerikaanse schaatsrevelatie Jordan Stolz rond. Hij werd maandag gepresenteerd en reed zijn eerste meters in zijn nieuwe pak op het zomerijs van Thialf. ,,Totally natural.”