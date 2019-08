Transfervrije Carroll kan terug naar Newcastle, Zaha slaat training over en wil transfer

Deadlineday EngelandDe transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. Vanavond om klokslag 18.00 uur (Nederlandse tijd) sluit de markt in de meest kapitaalkrachtige competitie van Europa: de Premier League. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Transfervrije Carroll staat open voor rentree bij Newcastle

Kopspecialist Andy Carroll heeft deze zomer zijn contract laten ontbinden bij West Ham United en volgens diverse Engelse media staat de spits voor rentree bij Newcastle United. Daar maakte de beresterke aanvaller in 2009 en 2010 furore met zijn duelkracht, kopballen én doelpunten. Nadien ging het bergafwaarts met de blessuregevoelige Carroll. Bij Liverpool - dat liefst 40 miljoen euro voor hem betaalde in 2011 - flopte hij volledig. Ook bij West Ham wist hij de afgelopen jaren niet veel indruk te maken. Zijn hereniging met Newcastle zou vandaag kunnen worden afgerond, maar 't heeft geen haast. Carroll is transfervrij en kan ook na vandaag nog worden vastgelegd.

Zaha mist training bij Crystal Palace

Eén van de meest besproken ‘mogelijke transfers’ deze zomer is die van Wilfried Zaha. De 26-jarige aanvaller van wil een stap hogerop maken, maar staat enkele uren voor het verstrijken van de deadline nog altijd onder contract bij Crystal Palace. Arsenal was geïnteresseerd maar die versterkte zich inmiddels met Nicolas Pépé. En dus lijkt Everton de enige overgebleven kandidaat. Sky Sports meldt dat Zaha vandaag de training bij Palace heeft gemist om een overgang naar Goodison Park te forceren. Palace wil ruim 80 miljoen euro voor Ivoriaan. De tijd dringt inmiddels.

Krafth trekt naar Newcastle United

Newcatle heeft op de slotdag de vierde aanwinst van deze zomer binnengehaald. Na de komst van Joelinton, Jetro Willems, Allan Saint-Maximin is vandaag Emil Krafth aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige rechtsback komt voor zo'n 5,5 miljoen euro over van Amiens en tekent een contract voor vier jaar bij The Magpies.

Rienstra van Heerenveen naar Kayserispor

Ben Rienstra vertrekt naar Kayserispor. Zijn huidige werkgever sc Heerenveen heeft een akkoord bereikt met de Turkse club. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond tekent Rienstra een contract tot medio 2021. De 29-jarige middenvelder speelde pas een seizoen in Friesland. In 36 wedstrijden scoorde hij vijfmaal. Daarvoor speelde Rienstra bij Willem II, AZ, PEC Zwolle en Heracles Almelo.



,,Ben vervulde een belangrijk rol binnen het team, maar we beseffen ook dat dit voor hem een mooie kans is om nog eens in het buitenland te voetballen”, zegt technisch manager Gerry Hamstra. Kayserispor wilde Rienstra graag hebben. ,,Uiteindelijk is het voor alle partijen dan ook een mooie transfer geworden.”

‘Spurs zet streep door Dybala’

Volgens diverse Engelse media gaat het tóch niet van een huwelijk komen tussen Paulo Dybala en Tottenham Hotspur. BBC meldt dat Juventus heeft besloten de Argentijn niet te laten gaan. Sky Sports beweert dat imagorechten en de gortige salariseisen van Dybala een onoverkomelijk struikelblok vormden.

Nick Kuipers ontbreekt op training ADO

Aan de periode van Nick Kuipers lijkt nu echt een einde te komen. De verdediger ontbreekt vandaag op de training en is naar verluidt op weg naar Azië. De rechtsbenige centrale verdediger heeft deze week bij ADO Den Haag te horen gekregen dat hij dit seizoen niet in de plannen van trainer Fons Groenendijk voorkomt. De 26-jarige mandekker uit Maastricht heeft in Den Haag boegbeeld Tom Beugelsdijk voor zich, terwijl voor die positie ook belofte Dehninio Muringen zich aandient. Ondanks een doorlopend contract mag de oud-speler van MVV naar een andere club uitkijken en daar lijkt hij nu gebruik van te maken. Vorig seizoen werd Kuipers in de tweede seizoenshelft al aan FC Emmen uitgeleend. (Yorick Groeneweg)

Brands speurt naar centrale verdediger

Everton hoopt vandaag nog een centrale verdediger aan de selectie toe te voegen. Met Yerry Mina en Michael Keane beschikt de formatie uit Liverpool maar over twee volwaardige centrumverdedigers. Volgens Engelse media is Marcel Brands bezig om Marcos Rojo los te weken bij Manchester United. De Argentijnen is al enige tijd overbodig in Manchester, zeker na de komst van Harry Maguire.

Ajeti nieuwe back-up voor Haller bij West Ham

FC Basel-spits Albian Ajeti, een goede bekende van PSV, heeft zojuist zijn transfer naar West Ham United afgerond. De 22-jarige aanvaller moet als back-up gaan dienen voor Sebastien Haller, die deze zomer overkwam van Eintracht Frankfurt. Wellicht is de transfer van Ajeti geen goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben namelijk interesse in Ricky van Wolfswinkel. De vraag is of FC Basel na het vertrek van Ajeti nóg een spits wil verkopen of verhuren.

Arsenal werkt aan komst Tierney

Met komst van Nicolas Pépé heeft Arsenal de toch al indrukwekkende voorhoede deze zomer een nieuwe impuls gegeven. De achterhoede van formatie uit Londen vormt echter al jaren de achilleshiel. Daar moet vandaag nog wat aan gedaan worden. Naast de komst van David Luiz, werkt Arsenal aan de transfer van Kieran Tierney (22). De Schotse linksback gaat volgens de BBC voor ruim 32 miljoen euro de overstap maken van Celtic naar het Emirates Stadium.

Mandzukic moet Lukaku opvolgen bij Manchester United

Volgens Sky Italia is Mario Mandzukic de belangrijkste kandidaat om de naar Internazionale vertrekkende Romelu Lukaku op te volgen bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer heeft met Marcus Rashford nu maar de beschikking over één spits. Mandzukic heeft er bij Juventus in de persoon van Gonzalo Higuain een geduchte concurrent bij gekregen. United zou een uitweg kunnen bieden voor de 33-jarige spits. Een andere optie voor The Red Devils is Inaki Williams. Een totaal ander type dan Mandzukic, maar daarom niet minder interessant. De razendsnelle aanvaller van Athletic Bilbao zal echter veel duurder zijn dan de Kroatische spits.

Crystal Palace versterkt middenlinie

De club van Roy Hodgson is vannacht druk geweest. Om half twee werd de komst van middenvelders Victor Camarasa en James McCarthy wereldkundig gemaakt. De eerstgenoemde maakte vorig jaar een goede indruk als huurling bij het gedegradeerde Cardiff City. Dit seizoen krijgt Palace van Real Betis dus een jaar de beschikking over Camarasa. McCarthy komt over van Everton, waar hij overbodig raakte. Voor de 28-jarige Ierse middenvelder wordt naar verluidt zo'n 9 miljoen euro betaald.

Lukaku op weg naar Internazionale

Er kan geen misverstand meer over bestaan: Romelu Lukaku gaat de overstap maken van Manchester United naar Internazionale. Zijn zaakwaarnemer plaatste voor de duidelijkheid onderstaande post op Instagram. De Belgische spits maakte al een tijdje geen deel meer uit van de selectie van Ole Gunnar Solskjaer. Lukaku trainde zelfs even mee met zijn voormalig werkgever Anderlecht. Hij is inmiddels in Milaan aangekomen om de transfer, waarmee zo'n 80 miljoen euro is gemoeid, af te ronden. Lukaku werd warm onthaald op het vliegveld.

Willem II haalt João Queirós

Een dag na de komst van Paul Gladon presenteert Willem II vanmiddag alweer een nieuwe speler. Voor de Tilburgse club is dat een ‘oude bekende’, want het gaat om João Queirós. De Portugese linksbenige centrale verdediger speelde in de oefencampagne al twee wedstrijden mee. Queirós moest echter terug naar Portugal, waar hij het afgelopen seizoen bij Sporting Clube de Portugal B speelde. Dat had hem gehuurd van FC Köln. Willem II huurt de 21-jarige Portugees op zijn beurt voor een seizoen van FC Köln.

Woensdag werd al bekend dat Willem II bezig is om Jhonny Quiñónez voor een seizoen te huren van Aucas. De Tilburgse club is bezig om de papierwinkel rond de Ecuadoriaanse middenvelder rond te maken. Tegelijkertijd krijgt het zoeken naar een linksback prioriteit. (Wilber Hack)

Tottenham bezig met afronden komst Sessegnon

Het heeft er alle schijn van dat Tottenham Hotspur nog een bijzonder druk avondje tegemoet gaat op deze deadlineday. De Spurs zijn al lange tijd bezig met de komst van Giovani Lo Celso van Real Betis, maar ook de transfer van Ryan Sessegnon (19) moet vandaag afgerond worden. De linkermiddenvelder geldt als één van dé toptalenten in Engeland. Hij maakte als 17-jarige al furore in het Championship met Fulham twee jaar geleden. Met die ploeg degradeerde Sessegnon afgelopen seizoen uit de Premier League, maar Tottenham gaat hem op het hoogste niveau houden. De transfersom kan, inclusief bonussen, oplopen tot zo'n 32 miljoen euro.

Praet op weg naar Leicester City

Voormalig Anderlecht-talent Dennis Praet (25) is op weg naar Leicester City, zo weet Sky Sports. De Belgische middenvelder staat nog onder contract bij Sampdoria, maar gaat voor een kleine 20 miljoen euro overstappen naar de Premier League. Bij Leicester komt hij landgenoot Youri Tielemans tegen, eveneens opgeleid bij Anderlecht.

Keert Coutinho terug naar Engeland of niet?

Het zou een spetterende last-minute-transfer zijn, maar de vraag is of Philippe Coutinho daadwerkelijk terugkeert in de Premier League. Barcelona zou de Braziliaanse stylist hebben aangeboden aan de Engelse top om hem voor een jaar te huren. Tottenham Hotspur leek in de race, maar volgens diverse Engelse media gaat het van een overeenkomst met de Spurs niet komen. De andere gegadigde die de afgelopen 48 uur veelvuldig werd genoemd is Arsenal. The Gunners lijken zich nu echter vooral te concentreren op de komst van een andere Braziliaan: Chelsea-verdediger David Luiz.

Newcastle United aast op Jordon Ibe

The Magpies waren deze transferzomer al behoorlijk actief. De Braziliaanse spits Joelinton werd voor 44 miljoen euro binnengehaald, Allan Saint-Maximin kwam over van OGC Nice en Jetro Willems wordt een jaar gehuurd van Eintracht Frankfurt. Steve Bruce zou echter nog een vleugelspeler aan zijn selectie willen toevoegen. Volgens ​The Northern Echo geldt Jordon Ibe (23) als topkandidaat. Hij ging twee jaar geleden voor 18 miljoen euro van Liverpool naar Bournemouth, maar kan daar lang niet altijd rekenen op een basisplaats. Een vertrek zou dus niet zo wonderlijk zijn.

