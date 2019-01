Transferwinter: overzicht eredivisie

Handbal­lers slikken tweede nederlaag in aanloop naar EK-kwalifica­tie­du­els

20:55 De Nederlandse handbalmannen hebben ook hun tweede wedstrijd tijdens een oefentrip in Noorwegen verloren. In de Nordstrand Arena in Oslo waren de Noren vandaag met 36-29 te sterk. Het team van bondscoach Erlingur Richardsson moest donderdag al zijn meerdere erkennen in Brazilië.