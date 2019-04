Tratnik verrast met nipte zege in proloog, Kruijswijk en Roglic in orde

Het zat erg dicht bij elkaar op de openingsdag in Zwitserland. Tratnik deed 5 minuten en 6 seconden over de maar 3.870 meter lange proloog. Roglic en thuisfavoriet Tom Bohli moesten beiden nog geen seconde toegeven op Tratnik.



Van de favorieten voor het klassement staat Roglic er dus het beste voor. Tour-winnaar Geraint Thomas volgt op vier seconden en Steven Kruijswijk moet in de vijf resterende etappes acht seconden goedmaken.



De voorbereidingskoers op de Giro d’Italia (begint op 11 mei in Bologna) eindigt zondag met een tijdrit over 16,9 kilometer in Genève. Morgen is er een etappe naar La Chaux-de-Fonds van 168,4 kilometer. Er zullen dan een paar colletjes van de tweede categorie overwonnen moeten worden.