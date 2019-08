Trek-Segafredo wint met Van Dijk ploegentijdrit in Zweden

De Amerikaanse formatie legde de 36 kilometer met start en finish in Vargarda af in 43 minuten en 53 seconden. Boels-Dolmans, dat de ploegentijdrit in Zweden de afgelopen drie jaar had gewonnen, moest met onder anderen Anna van der Breggen en Amy Pieters in de gelederen nu genoegen nemen met de vierde plaats.

World Tour

Met Van Dijk beschikt Trek-Segafredo over de kersvers Europees kampioene tijdrijden. De 32-jarige Nederlandse veroverde ruim een week geleden in Alkmaar voor de vierde keer op rij de Europese titel. Van Dijk leidde haar ploeg ook in Zweden naar de winst. Canyon-SRAM, het team dat vorig jaar in Innsbruck de wereldtitel pakte in de tijdrit voor merkenteams, eindigde op 25 seconden als tweede. Team Sunweb met onder anderen Lucinda Brand en Floortje Mackaij werd derde.



Zondag wordt in Vargarda de wegwedstrijd verreden. Beide wedstrijden maken deel uit van de World Tour.