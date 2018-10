Trotse Blind: We hebben geknokt voor elke meter

Door Daniël Dwarswaard



Toen Daley Blind de 3800 meegereisde supporters van Ajax na afloop zag hossen in het uitvak, keek hij zijn ploeggenoten eens aan. ,,We wilden eigenlijk hossen en dansen, maar uiteindelijk hebben we toch een beetje rustig gedaan. Omdat het geen overwinning was en er gewoon meer in zat. Dat klinkt gek als je een uitwedstrijd bij Bayern München speelt. Dit is natuurlijk een geweldig resultaat, maar toch is er een dubbel gevoel.’’



Blind is trots op de ploeg. ,,We hebben als team geknokt voor elke meter. Na het slechte begin hebben we ons niet gek laten maken. Veerkracht getoond. Daar ben ik het meest trots op. Waar dit gaat eindigen? Het is nog vroeg in de poule. Europa kijkt misschien met een schuin oog naar ons. Maar laten we niet te hard van stapel lopen en rustig blijven.’’