Trotse David Silva verlengt bij ManCity

Frijns en Stroll rijden in 24 uur Daytona voor team Jackie Chan

15:42 De Nederlandse autocoureur Robin Frijns rijdt in januari de 24 uur van Daytona in dezelfde auto als de Canadese Formule 1-racer Lance Stroll. Het duo komt uit voor het raceteam waarvan de beroemde acteur Jackie Chan mede-eigenaar is. Williams, de Britse renstal waar Stroll onder contract staat in de Formule 1, bevestigde vandaag zijn deelname.