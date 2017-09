Trotse Rojer en Tecau in finale tegen López en López

Stephens treft Keys in Amerikaanse finale US Open

8:10 De Amerikaanse tennissters Madison Keys en Sloane Stephens staan in de finale van de US Open. Keys rekende in de halve finale af met haar landgenote Coco Vandeweghe: 6-1 6-2. Stephens was eerder al de baas geweest over de ervaren Venus Williams, de winnares van de US Open in 2000 en 2001.