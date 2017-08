Trotse Vettel: Mijn werk bij uniek Ferrari is nog niet af

Na zijn tweede plaats in de kwalificatie mocht Sebastian Vettel het even uitleggen aan de internationale media. Gisteren vertelde hij nog dat een besluit over zijn toekomst nog wel een week of twee zou laten wachten. En opeens was daar vandaag dat persbericht. Nog drie jaar bij Ferrari. ,,Soms gaat dat zo, dan blijkt het opeens het juiste moment. Ik heb het contract hier in Spa getekend'', bekende Vettel, die niet lang na hoefde te denken. ,,Eigenlijk was het een no-brainer. Ik houd van dit team, houd van de mensen die werken voor Ferrari. Ik geloof dat Ferrari iets unieks heeft. Ga een keer naar Maranello: de trots voor Ferrari die je daar voelt, die is enorm. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die voor Ferrari werken allemaal in staat zijn om nog net een stapje extra te doen voor het team.‘’