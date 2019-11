Tsitsipas begint ATP Finals met winst op Medvedev

VVV ontslaat Maaskant na acht nederlagen op rij

13:03 Robert Maaskant (50) is niet langer de coach van VVV-Venlo. Zaterdag ging de Limburgse formatie met liefst 6-1 onderuit tegen Heracles. Het was al de zevende competitienederlaag op een rij en tussendoor werd ook verloren van derdedivisionist Groene Ster in de beker. De oorwassing in Amelo bleek de druppel.