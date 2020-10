Tsitsipas: Ik word hier alleen maar sterker van

99 van 101 gewonnen Nadal overtui­gend naar dertiende finale in Parijs

9 oktober Rafael Nadal staat zondag in zijn dertiende finale op Roland Garros, het toernooi dat hij al twaalf keer won. De 34-jarige Spanjaard won in de halve finale vanmiddag in een zonnig Parijs overtuigend van Diego Schwartzman uit Argentinië: 6-3, 6-3, 7-6.