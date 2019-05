Tsitsipas in vier sets langs Dellien

update John Stegeman verlaat GA Eagles en wordt nieuwe trainer bij aartsri­vaal PEC Zwolle

13:58 PEC Zwolle heeft in de persoon van John Stegeman een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 42-jarige oefenmeester uit Epe van aartsrivaal Go Ahead Eagles tekent voor twee seizoenen in Zwolle met een optie voor nog een jaar en is de opvolger van Jaap Stam, die naar Feyenoord vertrekt.