Tsitsipas maakt in Marseille wel favorietenrol waar

Ritwinst voor Groenewe­gen in Algarve

18:29 Dylan Groenewegen heeft zijn tweede succes van dit jaar alweer te pakken. De wielrenner van Jumbo-Visma won de vierde etappe in de Ronde van de Algarve. Hij was na een rit van bijna 200 kilometer tussen Albufeira en Tavira de snelste in de massasprint.