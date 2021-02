Tsitsipas maakt indruk met snelle zege op Simon

Monfils vecht tegen tranen na zevende nederlaag op rij: ‘Een nachtmer­rie’

8 februari Tennisser Gaël Monfils heeft het gevoel alsof hij “in een nachtmerrie is beland”. Dat zei de Fransman na zijn nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open, in vijf sets tegen de Fin Emil Ruusuvuori.