Tsitsipas terug in Nederland: ‘Ik kom hier graag wegens de hagelslag’

Stefanos Tsitsipas wil deze week op het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn sterke optreden op de Australian Open een passend vervolg geven. De 22-jarige Griek, die naar eigen zeggen graag in Nederland verblijft, won in vier optredens in Rotterdam echter pas één partij. Ook in het dubbelspel wil hij zijn ‘grootste dromen’ laten uitkomen.

Toernooidirecteur Richard Krajicek baarde vier jaar geleden opzien door een wildcard te vergeven aan Tsitsipas, toentertijd de mondiale nummer 205 en pas 18 jaar oud. De Griek moest in twee sets zijn meerdere erkennen in Jo-Wilfried Tsonga.



Sindsdien heeft Tsitsipas geen editie overgeslagen. Maar ondanks dat hij “zich thuis voelt” in Rotterdam, is hij er nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen; vorig jaar verloor hij van de Sloveen Aljaz Bedene.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas speelde al op 18-jarige leeftijd op de ATP van rotterdam. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

,,De mensen hier in Nederland zijn erg vriendelijk voor buitenlanders en ze spreken geweldig Engels voor een niet-Engelstalig land”, aldus Tsitsipas. ,,Ik kom hier ook graag vanwege de hagelslag, die ik heerlijk vind en vroeger veel at. Ik ben alleen veel professioneler geworden en mag het niet meer eten vanwege mijn dieet.”

Tsitsipas wordt in Rotterdam vergezeld door onder anderen zijn jongere broer Petros, met wie hij deze week - op basis van een wildcard - zijn opwachting maakt in het dubbelspel. ,,Samen deden we ook mee aan de Australian Open en met hem op de baan staan is voor mij de grootste droom, nog groter dan het bereiken van een halve finale van een grandslamtoernooi”, bekent de mondiale nummer 6.

,,Ik wilde dit jaar iets nieuws proberen om fris te blijven. Ik doe het puur voor mijn broer, omdat ik hem wil helpen in zijn tenniscarrière. Komend jaar wil ik met hem deelnemen aan de grotere toernooien. Ik ben niet bang dat het mijn enkelspelcarrière gaat beïnvloeden. Mocht ik ver komen, dan is dat alleen maar goed nieuws.”

Nadal

Tsitsipas was vorige maand op de Australian Open verantwoordelijk voor de mooiste partij van het toernooi. Na een 2-0-achterstand in sets schakelde hij in de kwartfinales Rafael Nadal in vijf sets uit. ,,Ik bereikte voor de tweede keer de laatste vier in Melbourne en de eerste keer was specialer, omdat ik dat nog nooit had ervaren. Maar ik moet verder en wil de barrière doorbreken en finales gaan spelen”, aldus Tsitsipas, die dinsdagavond de Wit-Rus Egor Gerasimov treft.

,,Of ik door de zege op Nadal het gevoel heb dat ik dichter bij grandslamsucces ben? Die vraag heb ik heel vaak moeten beantwoorden. Ik neem die wedstrijd mee als ervaring voor andere grote testen. In Rotterdam hoop ik hetzelfde niveau te halen en verandering te brengen in mijn mindere resultaten hier.”

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas schakelde in de kwartfinale van de Australian Open Rafael Nadal uit. © AFP