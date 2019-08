Tsitsipas verslaat boze dubbelpartner Paire

Paire verloor zijn kalmte toen Tsitsipas in de derde game van de tweede set het spel ophield vanwege een gebroken schoenveter. De Fransman zei tegen de umpire dat er volgens hem sprake was van opzettelijke vertraging. Tsitsipas had, zo wist Paire, in de vorige twee partijen in Washington hetzelfde gedaan.



Nadat het spel was hervat en Paire het punt had verloren ging de Fransman erbij zitten waarbij hij deed alsof nu zijn schoen problemen gaf. Het leverde hem een officiële waarschuwing op, terwijl hij geen game meer won.



Tsitsipas en Kyrgios speelden niet eerder tegen elkaar. Wel met elkaar, ze vormen in Washington een dubbel. In de andere halve finale treft de Rus Daniil Medvedev de Duitser Peter Gojowczyk.