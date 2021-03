Tsitsipas zorgt voor kleur in Ahoy: ‘Deze week is geduld mijn kracht’

Niet ideaal

,,Voor mijn gevoel zat er niks mee op die dag”, aldus Krajicek, die ook alle Nederlandse deelnemers in zowel het enkel- als dubbelspel snel uit Ahoy zag verdwijnen. ,,Toen dacht ik: het gaat wel heel hard vandaag. Het was geen ideaal dagje voor het toernooi, maar we hebben nog altijd redelijke spelers over.” Daar kwam bij dat Tsitsipas ook nog actief was in het dubbelspel en hij daarom niet in de avondsessies gepland kon worden. ,,Voor het toernooi was het beter geweest als hij zijn eerste ronde had verloren. Een enkelspelwedstrijd moet altijd vóór de dubbel worden gepland”, zei de directeur, die vrijdag de tussenstanden van Tsitsipas nauwlettend in de gaten hield.