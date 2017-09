Tsjechië maakt Davis Cup-selectie voor duel met Nederland bekend

Bij de Tsjechen ontbreken sterspeler Tomas Berdych en Radek Stepanek. Berdych neemt om 'agendaredenen' niet deel aan de interland; Stepanek herstelt momenteel aan een operatie aan de onderrug.



Vesely, de nummer 55 van de ATP-wereldranglijst, is de belangrijkste troef van Navratil. Pavlasek en Rosol bivakkeren respectievelijk op de 131ste en 181ste plek van de ranking. Jebavy is de nummer 55 van de wereld in het dubbelspel.



De Nederlandse captain Paul Haarhuis maakte gisteren bekend dat hij met Robin Haase, Jean-Julien Rojer, Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor zal aantreden, hetzelfde viertal dat in april van Bosnië won. Er werd mede voor gravel gekozen omdat dat niet de favoriete ondergrond van Berdych is, 'maar zeker ook omdat we zelf het liefst op gravel spelen', aldus Haarhuis. Hij is verheugd met het afzeggen van Berdych, de nummer 18 van de wereld. ,,Met hem erbij hadden we slechts een minieme kans gehad."