Tsjechische tennissters verslaan Verenigde Staten in finale Fed Cup

Twee goals Kums helpen Anderlecht aan zege

16:38 Met zijn eerste twee competitiedoelpunten in dienst van Anderlecht heeft Sven Kums zijn club aan een 2-0-zege op AA Gent geholpen. De middenvelder, ooit nog actief voor Heerenveen, kwam in de zomer van 2017 over van het Italiaanse Udinese. Daarvoor speelde hij drie seizoenen voor Gent, waarmee hij in 2015 de Belgische landstitel veroverde.