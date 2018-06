Tsoerenko haakt tegen Muguruza snel af met blessure

Muguruza, die in 2016 de titel in Parijs veroverde, verloor tot dusver nog geen set op Roland Garros. De als derde geplaatste Spaanse speelt in de kwartfinales tegen Maria Sjarapova. De Russin hoefde in de vierde ronde al helemaal niet in actie te komen. Haar Amerikaanse tegenstander Serena Williams trok zich terug vanwege een borstspierblessure.