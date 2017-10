Tsonga pakt zestiende ATP-titel in Antwerpen

Tsonga was eerder dit jaar al de beste bij de toernooien in Rotterdam, Marseille en Lyon. De 32-jarige tennisser heeft nu zestien keer een ATP-toernooi gewonnen. De 25-jarige Schwartzman won in zijn loopbaan één toernooi, in 2016 in Istanbul. Beide spelers stonden nog niet eerder tegenover elkaar op het hoogste tennisniveau.