TT: Ahannach naar Sparta, NAC haalt Schoofs

NAC huurt Schoofs van Gent

21-jarige middenvelder Lucas Schoofs versterkt per direct het middenveld van NAC. De Belg komt voor 18 maanden op huurbasis over van @KAAGent en traint vandaag al mee met de selectie van Stijn Vreven. #NACpraat 👉 https://t.co/naoKYBIYwm

Sparta huurt Ahannach van Brighton

Sparta neemt Soufyan Ahannach voor de rest van het seizoen op huurbasis over van Brighton & Hove Albion. De 22-jarige vleugelaanvaller maakte afgelopen zomer de verrassende overstap van Almere City naar Brighton, maar zat nooit bij de wedstrijdselectie in de Premier League. Bij Almere City was Ahannach in 97 wedstrijden goed voor 32 doelpunten en 25 assists. De afgelopen maanden speelde hij voornamelijk in Premier League 2 met Brighton en kwam hij twee keer uit in de EFL Trophy.