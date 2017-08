TT: Arsenal-fans bieden Walcott aan bij Barça, droomtransfer Grot rond

Thomas Lemar lijkt een transfer naar Arsenal uit zijn hoofd te kunnen zetten. De talentvolle middenvelder wordt al de hele zomer in verband gebracht met een overstap naar Londen, maar vanuit beide kampen is de toenadering stopgezet. ,,Het is een dead end", zei Arsène Wenger op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel van zondag met Liverpool. ,,Monaco wil hem niet verkopen." Arsenal zou bovendien eerst een aantal overbodige spelers van de hand moeten doen.



Als het aan de aanhang van de Gunners ligt, is Theo Walcott één van die spelers. Via Twitter roepen fans FC Barcelona, dat wanhopig naar een opvolger van Neymar zoekt, op de Engels international vast te leggen. ,,Snelheid, visie, spelintelligentie en geslepen. Fantastische speler! Neem hem zo snel mogelijk over", grapt een fan. ,,Hij had de Gouden Bal al lang moeten winnen."