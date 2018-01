TT: Batshuayi naar Dortmund en Giroud naar Chelsea bij transfer Aubameyang

Michael Krohn-Dehli verhuist in de Spaanse competitie van Sevilla naar Deportivo la Coruña. De twee clubs hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 34-jarige Krohn-Dehli, die bij Sevilla niet meer verzekerd was van een basisplaats. De oud-speler van Ajax, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam kwam de afgelopen anderhalf jaar vanwege zware knieblessures weinig in actie.



Dit seizoen kwam hij dertien keer in actie voor Sevilla in La Liga, waarvan vijf keer als basisspeler. Bij degradatiekandidaat Deportivo hoopt hij op meer speeltijd.