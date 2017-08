TT: Berbatov naar India, Real Madrid verlengt vijf contracten

Nog tien dagen tot het einde van de zomerse transfertermijn. Gaat de carrousel nóg harder draaien? In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Meulensteen haalt spits Berbatov naar India

De Bulgaarse aanvaller Dimitar Berbatov vervolgt zijn voetballoopbaan in India. De 36-jarige voormalig speler van onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur heeft een contract getekend voor een jaar bij Kerala Blasters waar de Nederlander René Meulensteen de nieuwe trainer is.

Berbatov stond tot juni vorig jaar onder contract bij het Griekse PAOK Saloniki. Eerder werkte de Bulgaars topscorer aller tijden al met Meulensteen samen bij Manchester en Fulham. Berbatov stond eerder ook onder contract bij CSKA Sofia, Bayer Leverkusen en AS Monaco.

Berbatov is overigens niet de eerste oude bekende die Meulensteen verwelkomt. Eerder legde de Indiase club al verdediger Wes Brown vast, die jaren voor United speelde.

Volledig scherm Dimitar Berbatov. © epa

Real Madrid wil contracten van vijf spelers verlengen

Volledig scherm Asensio. © EPA De Spaanse krant Marca meldt dat Real Madrid bezig is de contracten van vijf spelers te verlengen. Isco (2021), Marco Asensio (2023) en verdedigers Marcelo, Raphael Varane en Dani Carvajal (allen 2022) zullen langer bij De Koninklijke blijven spelen. Marca schrijft ook dat Karim Benzema zijn contract gaat verlengen. De spits heeft nu een contract tot 2019 en zal daar nog eens twee jaar bovenop doen.

Internationale richt pijlen op Mustafi

Shkodran Mustafi staat nadrukkelijk in de belangstelling van Internationale. De centrale verdediger van Arsenal zou volgens The Daily Mirror worden uitgeleend aan Inter. Na de huurperiode zou de Italiaanse club de Duitse verdediger voor zo'n 24 miljoen euro kunnen overnemen van The Gunners.

Mustafi (25) speelde eerder al in de Serie A voor Sampdoria, waar hij 2,5 seizoenen actief was. Na zijn periode bij Sampdoria kwam hij nog uit voor Valencia, voordat hij in de zomer van 2016 de overstap maakte naar Arsenal.

Volledig scherm Mustafi (r). © Action Images via Reuters

El Khayati voor drie jaar naar ADO

Iets meer dan een uur nadat Queens Park Rangers bekendmaakte het contract van Nasser El Khayati te hebben ontbonden, maakt ADO Den Haag de komst van de middenvelder wereldwijd. El Khayati tekent voor drie jaar in de Hofstad. Vorig jaar was hij al op huurbasis actief voor ADO. QPR ontbond vanochtend het contract van El Khayati, die in 2016 van Burton overkwam. Hij werd nooit een vaste waarde bij QPR.

🔰 Met trots presenteren wij jullie... pic.twitter.com/NYvSoxVkKY — ADO Den Haag (@ADODenHaag) 23 augustus 2017

Höwedes 'plan-B' voor Liverpool

Volledig scherm Höwedes links © Photo News Mocht de transfer van Southampton-verdediger Virgil van Dijk naar Liverpool niet doorgaan, dan kan het zomaar zijn dat de Duitser Benedikt Höwedes naar The Reds verhuist. Volgens de Britse krant The Guardian ziet manager Jürgen Klopp de verdediger van Schalke 04 als plan B voor de versterking van de Liverpool-defensie.



Höwedes speelt zijn leven lang al voor Schalke 04. Hij debuteerde in het seizoen 2007-2008 in de hoofdmacht. Ook is hij international. In 2014 won hij met Duitsland de wereldtitel.

Ajax-aankoop Orejuela onderweg naar Amsterdam

Volledig scherm © Getty Images De Colombiaanse verdediger Luis Manuel Orejuela , die ruim een week geleden zijn handtekening zette bij Ajax, is onderweg naar Amsterdam. Dat meldt Ajax via de website. De 22-jarige Orejuela heeft voor vijf jaar getekend bij de Amsterdammers. Hij was nog in afwachting van een werkvergunning, maar nu dat is geregeld, zal de aankoop zo snel mogelijk in de hoofdstad arriveren.



Deportivo Cali ontving 3,65 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger. De uitwedstrijd van donderdag tegen het Noorse Rosenborg komt nog te vroeg voor Colombiaan. Mogelijk debuteert hij zondag in de selectie van trainer Marcel Keizer in de uitwedstrijd bij VVV-Venlo.



Ajax zit krap in de verdedigers na het vertrek van Davinson Sánchez, Kenny Tete, Jairo Riedewald en Heiko Westermann. Daley Sinkgraven is nog altijd geblesseerd maar traint wel weer individueel. Ajax presenteert nog deze week Maximilian Wöber, een negentienjarige centrumverdediger van Rapid Wien.

Overmars duidelijk: geen spelers meer weg

Marc Overmars blijft bij zijn standpunt dat er geen speler meer mag vertrekken bij Ajax. Ook een astronomisch bod doet de directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club niet van mening veranderen.

Volledig scherm Directeur spelersbeleid Marc Overmars. © Pro Shots Overmars wil niet reageren op een bericht van De Telegraaf dat AS Monaco een bod van meer dan 50 miljoen euro op Kasper Dolberg heeft uitgebracht. De kampioen van Frankrijk is op zoek naar opvolgers voor het aankomende vertrek van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain. De negentienjarige spits uit Denemarken zou één van de kandidaten zijn.

De Boer en Crystal Palace willen versterkingen

Volgens The Guardian wil Crystal Palace haar selectie nog versterken voor het komende seizoen. RB Leipzig-speler Oliver Burke is de meest gewilde speler, maar ook Lukasz Skorupski (doelman AS Roma) en Munir El Haddadi (vleugelaanvaller FC Barcelona) staan op het lijstje van trainer Frank de Boer. Burke moet ongeveer 20 miljoen euro kosten.

Everton wil aanvaller van Benfica

Everton, de ploeg van trainer Ronald Koeman, blijft maar shoppen. The Sun meldt dat de club uit Londen een bod van bijna 30 miljoen euro heeft gedaan voor Raul Jimenez, aanvaller van Benfica. De kans lijkt echter klein dat Jimenez de overstap maakt, want de krant stelt ook dat Benfica 50 miljoen euro voor Jimenez wil hebben. Everton is op zoek naar luchtkracht voorin na het vertrek van Romelu Lukaku en ziet in Jimenez een goede vervanger.

Volledig scherm Jimenez. © EPA

Tüchel in beeld als nieuwe trainer Chelsea

Volledig scherm Tüchel. © EPA Bild meldt dat Thomas Tüchel de grootste kandidaat is om Antonio Conte op te volgen als trainer van Chelsea bij een eventueel vertrek van de Italiaan. Volgens de Duitse krant zouden clubeigenaar Roman Abramovich en directrice Marina Granovskaia geen vertrouwen meer hebben in Conte, ondanks het kampioenschap van vorig seizoen. Chelsea verloor dit seizoen de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley op eigen veld (3-2).



Tüchel was de laatste twee jaar trainer van Borussia Dortmund, waarmee hij afgelopen seizoen de DFB-Pokal (Duitse beker) won. Hij verdween vorig seizoen vrij onverwacht bij Dortmund. Inmiddels is daar de Nederlander Peter Bosz de technische baas. Voor zijn periode bij Dortmund was de oefenmeester vijf jaar werkzaam als trainer van 1. FSV Mainz.



Naast Tüchel zou ook Luis Enrique (ex-Barcelona) een gegadigde zijn om de nieuwe trainer te worden bij The Blues.

Barcelona doet vierde bod op Coutinho

Volledig scherm Coutinho. © ANP FC Barcelona wil maar wat graag de Braziliaanse middenvelder Coutinho overnemen van Liverpool. Na drie eerdere biedingen die allemaal werden afgewezen, zou Barça volgens Sky Sports nu een bod doen van ruim 160 miljoen euro hebben neergelegd bij de Engelse club. Coutinho speelt sinds 2013 voor Liverpool. Eerder kwam hij uit voor Internationale en werd hij een jaar verhuurd aan Espanyol.

Ajax in gesprek met Siem de Jong, die meer opties heeft

Ajax wil zijn voormalige aanvoerder Siem de Jong overnemen van Newcastle United. De Amsterdammers willen met De Jong de diepgang in huis halen die sinds het vertrek van Davy Klaassen naar Everton ontbreekt. Beide partijen zijn in gesprek, maar De Jong heeft meerdere opties. Lees hier meer.

Di María naar FC Barcelona?

Even leek het er op dat FC Barcelona de komst van Angel di María van Paris Saint-Germain via de officiële kanalen bekendmaakte, maar de club trok dat bericht snel in en kwam met een statement over een hack. De oud-speler van Real Madrid wordt al langer gelinkt aan de Catalanen.

Ajax slaat megabod op Dolberg af

Volledig scherm © ANP Pro Shots Ajax heeft een meer dan serieus bod op Kasper Dolberg ontvangen. Na de transfer van Davinson Sánchez wilde Marc Overmars niemand meer laten gaan, maar een nieuwe recordtransfer lonkt nu AS Monaco een bod van meer dan 50 miljoen euro op Dolberg heeft gedaan. Dat schrijft De Telegraaf. Ajax heeft het bod 'met een resoluut 'nee' afgeslagen'. Monaco, de werkgever van Terence Kongolo, ziet in de Deen de opvolger van Kylian Mbappé, die mogelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt.

Holst nieuwe aanwinst Sparta

Sparta meldde gisteravond laat de komst van Frederik Holst. De 22-jarige rechtsback komt over van Bröndby IF. Holst was in verschillende Deense jeugdelftallen actief als jeugdinternational en speelde ondanks zijn relatief jonge leeftijd al 155 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club. Holst tekent een contract voor drie jaar. ,,Frederik is een speler die al jaren in de Deense jeugdelftallen speelt en op het EK van afgelopen zomer basisspeler was bij Jong Denemarken", licht trainer Alex Pastoor toe. ,,Het is een talentvolle jongen die ook op het middenveld inzetbaar is en bij Sparta de mogelijkheid krijgt zijn potentieel optimaal te benutten."

Tighadouini medisch gekeurd bij FC Twente