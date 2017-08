TT: Chelsea wil Drinkwater en Llorente, Borussia Dortmund haalt Toljan

Benedikt Höwedes gaat in Italië voetballen. De 29-jarige Duitse verdediger maakt de overstap van Schalke 04 naar Juventus. De verliezend finalist van de Champions League meldt dat Höwedes in Turijn is voor de medische keuring.



Volgens Duitse media betaalt Juventus ongeveer 20 miljoen euro voor Höwedes, die drie jaar terug met Duitsland de wereldtitel behaalde. Domenico Tedesco, sinds dit seizoen coach van Schalke, ontnam Höwedes de aanvoerdersband en ook raakte de speler zijn plaats in de basis kwijt.



Höwedes verlaat Schalke 04 na tien seizoenen, waarin hij goed was voor 23 goals in 334 wedstrijden.