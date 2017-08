TT: Chelsea wil Drinkwater en Llorente, Van der Linden naar Willem II

US Open Federer met pijn en moeite langs Amerikaanse tiener: 'Mooi gevecht'

9:53 De als derde geplaatste tennisser Roger Federer heeft na een moeizame partij in vijf sets gewonnen van de pas 19-jarige Amerikaan Frances Tiafoe, die het publiek in New York bijna trakteerde op een gigantische stunt in de eerste ronde van de US Open.