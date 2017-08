TT: De Jong terug op oude nest bij Ajax

Siem de Jong (28) keert terug bij Ajax. Hij wordt in Amsterdam gezien als een toevoeging aan de selectie vanwege zijn diepgang op het middenveld. In de huidige selectie ontbreekt volgens de clubleiding zo’n type in de middenlinie. De Jong werd drie jaar geleden door Ajax aan Newcastle United verkocht, maar in Engeland lukte het hem, mede door blessureleed, niet om te slagen. Afgelopen seizoen speelde De Jong op huurbasis voor PSV en scoorde hij in de topper tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Ajax haalde eerder al Klaas-Jan Huntelaar terug naar het oude nest. Lees hier meer.